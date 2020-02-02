الباذنجان الكرسبي من الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة والمغذية الهامة للجسم، كما أنه لذيذ للغاية، ويحبه الكبار والصغار، كل ما عليكِ فعله هو تحضير المقادير واتباع الخطوات للحصول على أشهى باذنجان كرسبي على الإطلاق.

مقادير الباذنجان الكرسبي

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة أصابع.

¾ كوب بقسماط خشن.

½ كوب جبن بارميزان مبشور.

2 بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية (أوريغانو مجفف، ريحان مجفف، زعتر مجفف).

¾ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملح (حسب الرغبة).

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فلفل أسود.

طريقة عمل الباذنجان الكرسبي

تبلي الباذنجان بالملح، ثم اتركيه جانبًا لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الباذنجان بالماء الجاري جيدًا، ثم جففيه بفوطة نظيفة حتى تتخلصي من الماء كله.

في وعاء، ضعي البيض والملح والفلفل الأسود، واخفقيهم معًا جيدًا.

في وعاء آخر، ضعي البقسماط والبارميزان والبهارات الإيطالية وبودرة الثوم، وقلبي جيدًا.

اغمسي أصابع الباذنجان في البيض، ثم البقسماط.

حمري الباذنجان في زيت غزير ومغلٍ حتى يُصبح ذهبي اللون، ثم قدميه ساخنًا مع صوص الكاتشب، أو صوص الفلفل الحار.