تعرف على أسباب صداع التوتر وطرق علاجه

قد يقع البعض فريسة لـ "صداع التوتر"، وهو أكثر أنواع الصداع انتشارًا، والذي يتسبب في إحداث ألم حاد في رأس الشخص، ولا يعرف أسبابه حتى الآن، ولذلك تقدم "هُن"، كل ما يخص هذا النوع من الصداع وفقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض صداع التوتر

ألم شديد في الرأس.

شعور بضيق أو ضغط يحيط بجبهتك أو على جانبي ومؤخرة رأسك.

الشعور بالألم عند لمس فروة رأسك، ورقبتك، وعضلات كتفيك.

أنواع الصداع التوتري

الصداع التوتري العرضي:

قد يستمر الصداع التوتري العرضي مدة 30 دقيقة، وحتى لمدة أسبوع كامل، يستمر حدوث نوبات الصداع التوتري العرضي المتكرر مدة لا تقل عن 15 يومًا شهريًا، على مدار ثلاثة أشهر على أقل تقدير، ويمكن أن يتحول الصداع التوتري العرضي إلى صداع توتري مزمن.

الصداع التوتري المزمن:

هذا النوع من الصداع التوتري يستمر لساعات طويلة وقد لا يتوقف، إذا استمررت في الشعور بالصداع مدة 15 يومًا شهريًا أو أكثر، واستمر ذلك ثلاثة أشهر على الأقل، فإنه يمكن تشخيص الصداع حينئذ بأنه مزمن.

الفرق بين الصداع التوتري والصداع النصفي

من الصعب التفريق بين الصداع التوتري والصداع النصفي، إضافةً إلى ذلك، إذا كنت تعاني الصداع التوتري العرضي المتكرر، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بالصداع النصفي أيضًا.

ولكن على عكس بعض أنواع الصداع النصفي، لا يرتبط الصداع التوتري عادةً بحدوث اضطرابات في الرؤية، أو بأعراض الغثيان أو القيء، على الرغم من أن النشاط البدني يسبب تفاقم الألم الناتج عن الصداع النصفي، فإنه لا يجعل الصداع التوتري أكثر سوءًا، قد تواجه حساسية مفرطة تجاه الضوء أو الأصوات إذا كنت تعاني الصداع التوتري، ولكنه لا يعد أحد الأعراض الشائعة.

متى تطلب مساعدة طارئة؟

صداع شديد مفاجئ

صداع مصحوب بحرارة، أو تيبس في الرقبة، أو تشوش ذهني، أو تشنجات، أو رؤية مزدوجة، أو ضعف، أو شعور بالخدر، أو صعوبات في الكلام.

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الصداع بعد إصابة في الرأس، وخاصةً إذا كان الصداع يزداد سوءًا

أسباب صداع التوتر

لا يُعرف سبب لحدوث الصداع التوتري، اعتاد الخبراء على اعتقاد الصداع التوتري الذي نتج عن تقلصات العضلات في الوجه والرقبة وفروة الرأس، وربما عن عواطف عالية وتوتر وقلق ولكن يقترح البحث أن تقلصات العضلات ليست السبب.

تدعم أكثر النظريات شيوعًا الحساسية العالية للألم لدى الأشخاص المصابين بنوبات الصداع التوتري، قد يؤدي وجع العضلات المتزايد، وهو أحد أعراض نوبات الصداع التوتري الشائعة، إلى نظام ألم ذات حساسية.

مضاعفات صداع التوتر

ولأن صداع التوتر شائع للغاية، يبدو تأثيره واضحًا في إنتاجية العمل وجودة نوعية الحياة بشكل عام، خاصةً إذا كان مزمنًا، قد يجعلك الألم المتكرر غير قادر على مواظبة الأنشطة، قد تحتاج إلى البقاء في المنزل من العمل، أو قد تقل قدرتك على أداء وظيفتك إذا ذهبت إلى عملك.

الوقاية من صداع التوتر

بالإضافة إلى ممارسة التمارين المنتظمة، يمكن أن تساعد الأساليب مثل تمارين التغذية الراجعة الحيوية والاسترخاء في تقليل الضغط النفسي.

تدريب على التغذية الراجعة الحيوية، ويُعلمك هذا الأسلوب التحكم في بعض الاستجابات الجسدية التي تساعد في الحد من الألم، خلال جلسة التغذية الراجعة الحيوية، يتم توصيلك بأجهزة تراقبك وتعطيك التعليقات حول وظائف جسدك مثل التوتر العضلي ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتعلم حينها كيفية الحد من التوتر العضلي وإبطاء معدل ضربات القلب والتنفس بنفسك.

العلاج السلوكي المعرفي، فقد يساعد هذا النوع من العلاج بالحديث المريض على التعامل مع الضغط النفسي وقد يساعد في تخفيف شدة الصداع وتكراره.

طرق استرخاء أخرى، كأي شيء يساعد على الاسترخاء، بما في ذلك التنفس العميق واليوغا والتأمل واسترخاء العضلات التدريجي، قد يساعد مع الصداع، يمكن تعلم أساليب الاسترخاء في فصول دراسية أو في المنزل باستخدام كتب أو شرائط تعليمية.

احصل على نوم كافي ولكن ليس كثيرًا.

امتنع عن التدخين.

ممارسة التمارين بانتظام.

تناول وجبات متوازنة ومنتظمة.

اشرب الكثير من الماء.

تقليل الكحوليات والكافيين والسكر.