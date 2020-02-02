أولياء أمور يطالبون بتأجيل الدراسة بسبب كورونا: "خايفين على ولادنا"

قررت السلطات الصينية في بكين، تأجيل إعادة فتح جميع المدارس والجامعات، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو ما أصاب بعض الأمهات المصريات بالقلق مطالبين بتأجيل دراسة أولادهن خوفًا من انتشار الفيروس في مصر.

"لازم المدارس تتأجل لحين الاطمئنان نهائيًا"، بهذه الجملة بدأت سماح رضا، ولية أمر طالب في المرحلة الابتدائية، حديثها لـ "هُن"، مضيفة أن الكثافة في الفصول يمكن أن تسبب في تفشي المرض.

رفضت نائلة طارق، ولية أمر طالبة في المرحلة الإعدادية، إعادة ابنتها إلى المدرسة حتى الاطمئنان من اختفاء الفيروس، مؤكدة أن كثافة الفصول بيئة مناسبة لانتشار الأمراض.

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ورغم عدم ظهور إصابات لفيروس كورونا في مصر، إلا أن قلق الأمهات جعلهن يقررن تأجيل دخول أبنائهن المدارس، حال بدء الدراسة في موعدها، "التيرم ده لازم يتأجل على الأقل أسبوعين لحد ما نطمن على أولادنا".