تعتبر صينية مكرونة بالدجاج والسبانخ والبشاميل، من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم نتيجة للعناصر المفيدة الموجودة في السبانخ، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيرها للشيف غادة التلي. مقادير مكرونة بالدجاج والسبانخ والبشاميل 1 كيس مكرونة فرن مسلوقة 2 صدور دجاج 1 صدور دجاج 2 كوب مشروم 4 كوب سبانخ 1 كوب ريحان كوب طماطم مجففة 2 ملعقة كبيرة زبدة ملح فلفل أسود رشة جوزة الطيب 1 كوب كريمة Advertisements 1 كوب لبن بشاميل للوجه 2 كوب جبن موتزاريلا طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والسبانخ والبشاميل في طاسة على النار توضع الزبدة مع الدجاج المقطع مع ملح وفلفل ويقلب حتى يتغير لونه يضاف إليه البصل المفروم ويقلب جيدا يضاف المشروم ويقلب جيدا ثم تضاف السبانخ والريحان يضاف اللبن والكريمة ثم الطماطم المجففة ورشة جوزة الطيب ترفع من على النار وتقلب مع المكرونة وتوضع في قالب فرن زجاجي يصب عليها البشاميل والجبنة الموتزاريلا وقطع زبدة تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 220 حتى يحمر الوجه تقدم ساخنة

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