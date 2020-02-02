تعتبر فطيرة الماكاداميا، من أكثر الفطائر التي يفضلها الكثيرون، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عملها بطرق مختلفة، نظرًا لكونها شهية ولذيذة. وإليك طريقة عمل فطيرة الماكاداميا، على طريقة الشيف نرمين هنو. مقادير فطيرة الماكاداميا 10 ملعقة كبيرة زبدة نصف كوب سكر بودرة ملح بيض ربع كوب جوزهند مبشور ثلاثة أرباع كوب ماكاداميا مجروش ثلاثة أرباع كوب سكر بني ناعم نصف كوب عسل ملعقة كبيرة زبدة مذابة 2 ملعقة كبيرة حليب جوز هند Advertisements التزيين كوب كريمة مخفوقة 3 ملعقة كبيرة حليب جوز الهند طريقة تحضير فطيرة الماكاداميا العجين - تجهز قوالب تارت - يسخن الفرن على درجة حرارة 160 - تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة، حتى يصبح القوام رمليا، ثم يضاف البيض وجوز الهند - يفرد العجين في قوالب التارت - تصب الحشوة بداخل التارت - يخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة - يترك ليبرد تماما، ويقدم الحشوة - يخلط البيض مع السكر البني ثم تضاف المكونات المتبقية ويقلب​

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