الشيخ رمضان عبد المعز: الأزواج بيهدموا البيت لأسباب تافهة

ناشد الشيخ رمضان عبد المعز، الأزواج بضرورة التحلي بالصبر والتريث وألا يتسرعوا في هدم بيوتهم لأتفه الأسباب، على حد تعبيره.
واستشهد عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc، اليوم، بنماذج لأزواج يهدمون الأسرة لأسباب غير مبررة :"الواد جات له شوية التهابات، يقولك أنا مش عارف إيه اللي بيحصلي؟".
واستكمل: "ولا اللي عايشة مع جوزها سنين وبسبب موقف كده تهدم البيت.. هو ماشي بالساعة؟ فوتي".
وقال عبد المعز، أن كلًا يري الاشياء بعين طبعه، وأن لا بد من التدريب على الصبر اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام.
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