والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفأجاة لـ"الوطن": "ابني أتعذب قبل قتله ومات بـ21 رصاصة"

ماتزال التحقيقات والتحريات مستمرة في قضية مقتل شاب سوري يدعى "محمد حسن الموسى"، في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، عقب ادعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على الأخير، بجناية القتل القصدي، في ظل كشف والدة الراحل "فاطمة الموسى" معلومات جديدة عن الواقعة.

"ابنى تعرض للتعذيب.. لذلك نطالب بتقرير طبيب شرعي جديد ونزيه"، بتلك الكلمات الصادمة بدأت والدة "الموسى" حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة أنها تفاجأت بكدمات وآثار ضرب على جسد نجلها، عند رؤيتها لجثته عقب سفرها من محل سكنها بقرية "بسقلا" في محافظة إدلب السورية، إلى لبنان، واصفةً تقرير الطب الشرعي الأول بـ"العشوائي" و"غير الدقيق"، وأن من كتبه "طبيب مبتدئ"، وهو ما أيدها فيه المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو.

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علامات التورم بجسد "الموسى" لم تكن هى الأمر الوحيد الذي أقلقها على حق ابنها "المهدر" على حد وصفها، إلا أنها لاحظت آثار عدد كبير من الرصاصات، أكثر مما تم إعلانه مسبقا، موضحة: "ممكن يكون مات بـ21 رصاصة مش 18 بس"، لافتة إلى أنها تنتظر موافقة نقولا منصور، قاضي التحقيق الأول، على إعادة التقرير الشرعي، الذي من المقرر أن يجريه طبيبان أحدهما سوري والآخر لبناني، مردفة أنها ستدفن نجلها بمجرد الانتهاء مَهمة الأطباء، مختتمة حديثها: "والله محمد مظلوم.. وبتمنى ظهور الحق قريبا، وإن الإعلام ما ينحاز ويكون موضوعي".

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نتائج التحقيقات الأولية في قضية مقتل شاب بفيلا نانسي عجرم

وسبق أن أكدت المحامية السورية رهاب بيطار، رئيس لجنة دفاع محمد حسن الموسي، أن التحقيق الذى تم منذ أيام فى محافظة جبل لبنان، على يد القاضى نيقولا منصور، كشف وجود اتصال من القتيل محمد حسن الموسي بالرقم الأرضي بعيادة فادي الهاشم، واستمرت المكالمة لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق طلب استدعاء كافة العاملين بعيادة فادي الهاشم لاستجوابهم فى القضية، التى ستكون جلستها الثانية فى العاشر من شهر فبراير المقبل.

تفاصيل اتهام زوج نانسي عجرم بجريمة القتل العمد

وماتزال التحقيقات مستمرة، حيث إدعت النيابة العامة في لبنان، على زوج الفنانة نانسي عجرم، بجرم "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري، استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات "القتل القصدي".

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

وتعددت الروايات بشأن الحادث، منها أن يكون "موسى"، دخل إلى المنزل بقصد السرقة، ومنها أن يكون هناك معرفة سابقة جمعت الضحية مع الفنانة وزوجها، حيث إنه كان يعمل معهما.