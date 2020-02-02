نشرت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.
وظهرت ماريتا في الصورة برفقة كلبها وأمامهما كعكة عيد الميلاد، مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "ماريتا".
وانهالت التعليقات على صورة ماريتا من قِبَل متابعيها، حيث هنأوها وتمنوا لها عيد ميلاد سعيد.
وجدير بالذكر أن ماريتا الحلاني تغني تتر مسلسل "بردانة أنا"، تأليف كلوديا مرشليان، إنتاج وإخراج نديم مهنا، والذي بدأ عرضه مؤخرًا على محطة "إم تي في" اللبنانية، وأغنية "بردانة أنا" هي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جاد الرحباني، وإنتاج نديم مهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع كعكة وكلب.. ابنة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.