كيف تحمي نفسك من سرطان البروستاتا؟

يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وينمو سرطان البروستاتا ببطء، ويقتصر في البداية على غدة البروستاتا، وتوجد بعض الأعراض التي تظهر على مريض سرطان البروستاتا، منها مشكلات في التبول، ضعف قوة التدفق في مجرى البول، عدم الشعور بالراحة في منطقة الحوض، آلام العظام، ضعف الانتصاب.
كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان البروستاتا؟
اختيار نظام غذائى صحى، حيث يساعد اتباع نظام غذائي على تحسين الصحة حيث يحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.
الحفاظ على وزن صحي.
استشارة الطبيب حال القلق من الإصابة بسرطان البروستاتا.
تناول الأطعمة الحمراء، مثل الطماطم والبطيخ، فهي غنية بالمضاد الأكسدة الليكوبين، حيث وجدت الدراسات العلمية أن الرجال الذين تناولوا هذه الأطعمة انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
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