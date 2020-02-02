أفكار مميزة لتنسيق القميص المقلم من وحي إطلالات النجمات

الأناقة لا تقتصر على الصيحات الجريئة فحسب، بينما هناك قطع أساسي ربما تتوافر في خزانة جميع النساء، وتنسيقها بأسلوب مناسب يضمن إطلالة أنيقة في أيّ وقت، بخاصة في الأعياد وإجازات الصيف، ومن القطع الأساسية التي بقيت في دائرة الموضة ولم تختفِ، هو القميص المقلم الذي لا يحقق إطلالة أنيقة وعصرية فحسب، بينما يساعد في إخفاء عيوب القوام.

نجمات تألقن بالقميص المقلم

صحيح أنّ القميص المقلم قطعة لا تختفي من الموضة، لكنّ مباركة النجمات تذهب به إلى درجات أعلى من الأناقة. اعتمدته من قبل دوقة ساسكس ميغان ميركل مع بنطلون أبيض بأرجل فضفاضة، ورغم بساطة خياراتها، إلا أنّ هذه الاطلالة العصرية ظلت لحظة مميزة في أناقتها.

وتُعرف هايلي بالدوين بأسلوبها العصري الذي يميل إلى الأزياء الرياضية، لكنها في الوقت نفسه تُبرز أنوثتها بتفاصيل ذكية، ومنها القميص المقلم الذي اعتمدته بصدر مفتوح، ونسقته مع شورت صيفي جينز وسنيكرز أبيض، أيضًا العارضة كيندال جينر اختارت القميص المقلم مع بنطلون فلير flare أبيض مثل ميغان ميركل، لكنها اختارت تصميمًا أجرأ كشف عن منطقة الخصر.

اقرأ أيضا:

تعرفي إلى صيحة التنورة الأبرز في 2020

وكذلك النجمة الأميركية زيندايا التي نسقت قميصًا مقلّمًا بياقات بارزة وفتحة صدر V مع تنورة بتصميم القلم الرصاص ومزينة برسوم عصرية لافتة.

Advertisements

أفكار لتنسيق القميص المقلم في العيد

وإذا كنتِ تبحثين عن أسهل طريقة لتحقيق الأناقة في اطلالة العيد، عليكِ تنسيق قميص مقلم بالتصميم التقليدي مع بنطلون أبيض سكيني، ولكن عليكِ إضافة لمسة لافتة مع حقيبة وحذاء بلون صارخ، مثل الأحمر أو البرتقالي، أو حتى الأزرق الملكي البارز هذا العام.

كذلك، يمكنكِ عقد القميص التقليدي من الأمام مع إضافة بعض الاكسسوارات العصرية، مثل القلادات والسلاسل المصممة من الصدف، حتى لا تبدو اطلالتكِ مملّة، أما إذا كنتِ تفضلين ستايل أكثر كلاسيكية، فلا داعِي لعقد طرفَيْ القميص، فقط نسقيه مع حزام أنيق مزود بشعار أشهر دور الأزياء، مثل شانيل chanel أو ديور dior، أخيرًا، إذا كان التصميم التقليدي للقميص المُقلّم لا يروق لذوقكِ، نفضل هنا القمصان المزود بصيحة الكرانيش الـ ruffles أو الأكمام المنفوخة.

قد يهمك أيضا:

القميص والمعطف الجينز للمناسبات المختلفة في الصيف

التنورة التول إحدى الصيحات الشائعة خلال صيف 2020 لإطلالةٍ أنثويّة ومميّزة