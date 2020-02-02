فيتامينات تحمي أطفالك من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في وسط مدينة ووهان الصينية،وبشكل عام، لا يمكن تمييز الإصابات الناجمة عن فيروسات كورونا عن غيرها من التهابات الجهاز التنفسي. وفي الحالات الخفيفة، فإنها تسبب نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق والتعب والحمى.

وقال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا. لذلك، يجب زيادة قدرتهم على التحمل، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وبالإضافة إلى وجبات الطعام الرئيسية، من الضروري تزويد الأطفال بالمغذيات الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن. ويوضح باردوسونو أن الأطفال بحاجة بشكل رئيسي إلى ثلاثة فيتامينات لمحاربة كورونا: فيتامين "أ" وفيتامين "سي" وفيتامين "د".

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فيتامين "أ"

وظيفة فيتامين (أ) هي تعزيز مناعة الطفل ونموه. والأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ) هي الأسماك والأجبان والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة.

فيتامين "سي"

فيتامين (سي) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدى الأطفال. والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بشكل كبير: الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبابايا والجوافة.

فيتامين "د"

يعاني قرابة 50% من البشر من جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين (د)، على الرغم من أن أحد فوائد فيتامين (د) هو زيادة نظام المناعة. إضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين (د) من الشمس، يمكنك أيضاً الحصول عليه من البيض والأسماك وكبد اللحم البقري والفطر الشائع والحبوب.