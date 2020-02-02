4 أسباب تدفعك لتغيير الطبيب المعالج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يلجأ المريض للمتابعة مع طبيب ذو خبرة وكفاءة للحصول على رعاية جيدة، وتلقي العلاج المناسب حتى يتماثل للشفاء، وفي بعض الأحيان، يؤدي اختيار طبيب غير كفء لمشكلات صحية للمريض. لقراءة المزيد..اضغط هنــــــا

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