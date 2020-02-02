كان كل حياتها.. مذيعة تكشف علاقة مروة ميمي بابنها بعد وفاته في "لعبة الموت"

تعيش مروة ميمي، المذيعة بشبكة تليفزيون النهار، حالة من الحزن الشديد، بعد مقتل ابنها الوحيد "كريم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نتيجة رصاصة استقرت في رأسه في ظروف غامضة، فقد كانت هناك علاقة وطيدة تجمع بينهما.

تروي المذيعة نور الصواف، إحدى صديقات "ميمي"، لـ"الوطن"، عن العلاقة التي تجمع بين الأخيرة وابنها، الذي رحل عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ، قائلة: "كريم كان كل حياتها، كلامها عنه دائمًا أنها عايشة علشانه، دايما تقول دا ابني وحبيبي وكل حياتي.. هو ابنها الكبير والوحيد وأول فرحتها، وعندها بنت كمان أصغر منه".

ووصفت "الصواف" علاقة "ميمي" بابنها، قائلة: "كان بالنسبة لها أمان وحياة خصوصًا أنها منفصلة عن والده فبقى كريم هو الدنيا كلها بالنسبة لها"، متابعة: "عمرها ما بخلت عليه بحاجة.. كل أحلامه كانت بتعمل المستحيل عشان تحققها له".

وقالت إن "كريم" كان خجولًا ومهذبًا: "مؤدب وشاطر في دراسته.. أصحابه كلهم بيحبوه.. كانت حنية الدنيا فيه.. كان بيحب أمه وأخته جدا".

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وأكدت نور الصواف أن مروة ميمي، لم تُقصر تجاه ابنها قط: "عمرها ما قصرت أبدا في حق ولادها.. ودايما معاهم علي التليفون طول ما هي في التصوير.. حتى في أثناء الحلقة تبعت لكريم على الواتس أب تطمن عليه".

وكانت التحريات الأولية، قد كشفت تفاصيل مقتل "كريم"، نجل مروة ميمي، المذيعة بقناة "النهار"، في منطقة الزمالك.

وذكرت تحريات المباحث أن المجني عليه كان بصحبة 4 من أصدقائه في منزل المتهم، وهو نجل رجل أعمال، بمنطقة الزمالك، واتفق الضحية وأصدقاؤه على لعب "لعبة الحظ"، باستخدام مسدس ظنوا أنه فارغ، وتبادلوا الأدوار فيما بينهم، وأثناء ذلك خرجت طلقة دون قصد أصابت رأس المجني عليه.

وجرى القبض على المتهم والتحفظ على زملائه، للاستماع إلى أقوالهم.