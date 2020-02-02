الامارات | أفراح المحرمي والمنهالي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سالم بخيت المحرمي بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة جمال عبدالله المنهالي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الاحتفالات بالوثبة في أبوظبي، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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