الامارات | «ثقافة أبوظبي» تطلق «زايد: سيرة التحول والنهوض» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أبوظبي» تطلق «زايد: سيرة التحول والنهوض» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، غداً، كتاب «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: سيرة التحول والنهوض»، خلال حفل خاص بمنارة السعديات في أبوظبي، بحضور مؤلفَي الكتاب: رئيس هيئة أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ.

ويسلّط الكتاب الضوء على شخصية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيم السامية التي تحلى بها، وجعلته نموذجاً قيادياً يحتذى به عالمياً، كما يروي الكتاب من خلال ثمانية فصول سيرة الوالد المؤسس ومسيرته.

كما تخللت صفحات الكتاب مقولات مأثورة للمغفور له الشيخ زايد، تتماشى مع كل موضوع يتم تناوله في فصول الكتاب، وعدد من الأبيات الشعرية التي وصف بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مناقب للمغفور له الشيخ زايد.