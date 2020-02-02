الامارات | 85 دقيقة تروي سيرة «تايلور سويفت: ميس أميركانا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 85 دقيقة تروي سيرة «تايلور سويفت: ميس أميركانا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ أول من أمس، عرض الفيلم الوثائقي عن النجمة العالمية تايلور سويفت على شبكة «نتفليكس»، الذي يحمل عنوان «تايلور سويفت: ميس أميركانا»، والذي عرض للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية.

يقدم الفيلم ومدته ساعة و25 دقيقة، نظرة شاملة عن حياة الفنانة الأميركية، بداية من صعودها ونجاحها، ليس فقط كمغنية ومؤلفة أغان، وإنما أيضاً من خلال قوتها كامرأة تستخدم كامل قوتها للتعبير عن آرائها المختلفة.

كما يسلط «الوثائقي»، الذي أخرجته لانا ويلسون، الضوء على معاناة الفنانة مع مرض اضطراب الأكل قبل سنوات، وكيف أدى هوسها في الحفاظ على رشاقتها في إصابتها بهذا المرض بعد تعرّضها للتنمر والانتقادات.

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وقالت سويفت عن التعليقات الجارحة التي تعرّضت لها: «كنت في 18 من العمر عندما ظهرت على غلاف مجلة للمرة الأولى، وأشارت المجلات إلى أنني حامل بسبب الملابس التي أرتديها وانتفاخ بطني، ما دفعني إلى اتخاذ قرار تجويع نفسي والتوقف عن الطعام». يذكر أن المغنية الشابة صنفت الأعلى أجراً بين النجوم العالميين في القائمة التي أعدتها مجلة فوربس نهاية العام الماضي، والتي ضمت نجوماً من مختلف المجالات، واحتلت سويفت المركز الأول بتحقيقها أرباحاً وصلت إلى 185 مليون دولار.

عُرض للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي.

185

مليون دولار.. أرباح تايلور سويفت في 2019.