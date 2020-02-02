الامارات | جومانا مراد مع يسرا في «دهب عيرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد مع يسرا في «دهب عيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت الفنانة جومانا مراد لمسلسل «دهب عيرة» للنجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكان قد انضم، أخيراً، للمسلسل الفنانة حلا شيحة والفنان الشاب خالد أنور وجومانا مراد، ويجري التعاقد مع فنانين آخرين، والعمل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتشارك مراد في بطولة فيلم «يوم 13» مع أحمد داوود ودينا الشربيني شريف منير ومجدي كامل ونهال عنبر.