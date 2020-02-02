شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد مع يسرا في «دهب عيرة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت الفنانة جومانا مراد لمسلسل «دهب عيرة» للنجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وكان قد انضم، أخيراً، للمسلسل الفنانة حلا شيحة والفنان الشاب خالد أنور وجومانا مراد، ويجري التعاقد مع فنانين آخرين، والعمل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.
وتشارك مراد في بطولة فيلم «يوم 13» مع أحمد داوود ودينا الشربيني شريف منير ومجدي كامل ونهال عنبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جومانا مراد مع يسرا في «دهب عيرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.