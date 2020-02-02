الامارات | أفراح الجابري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجابري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عامر عايض الجابري حفلاً بمناسبة زفاف نجليه، أحمد إلى كريمة سالم عبدالله بن عثمان، وزايد إلى كريمة مرعي سالم الصقر الجابري، وذلك في صالة الاحتفالات باليحر في العين.

حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات والأعيان والمسؤولين، وحشد من المهنئين والأهل.