الامارات | طالبات «القاسمية» يتعرفن إلى زينة الإماراتية في الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات «القاسمية» يتعرفن إلى زينة الإماراتية في الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرفت طالبات في الجامعة القاسمية إلى ملامح من تراث الإمارات، خلال زيارتهن أخيراً لمتحف الشارقة للتراث، بما يضمه من تجسيد لحياة الأجداد.

وتجولت الطالبات في مختلف أقسام المتحف، من البيئات والجبال والوديان، والصحراء والواحات والساحل والجزر، ونمط الحياة والاحتفالات وسبل العيش، والمعارف التقليدية والأدب الشفهي.

وقدمت مشرفات المتحف شرحاً لطالبات السكن الداخلي بالجامعة القاسمية، حول المعروضات التي تعد مقتنيات نادرة.

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وخلال جولة في المتحف تعرفت الطالبات، اللواتي ينتمين إلى جنسيات عدة، إلى كيفية اعتماد سكان الإمارات في الماضي على الموارد الطبيعية المتاحة في بيئتهم، وصناعاتهم المحلية.

كما شاركت الطالبات في حلقة نقاشية عن زينة المرأة في الماضي، وتعرفن إلى ما كانت الإماراتية تتزين به من حلي، وما ترتديه من ملابس خلال المناسبات الاجتماعية والأعراس، وعند استقبال الضيوف، وطرق حياكة النساء لملابس الزينة والعادات المرتبطة بزي المرأة، وعلاقته ببعض العادات في الدول التي تنحدر منها الفتيات.

وفي نهاية زيارتهن لمتحف الشارقة للتراث، التحقت الطالبات بورشة عمل تناولت «الديكوباج على الزجاج»، وتعرفن إلى هذا الفن، وطريقة استخدام الورق القديم، وإعادة تدويره لإنتاج لوحات فنية جميلة، باستخدام خامات بسيطة متوافرة في المنازل، مع إضافات بسيطة تزيد من جمالها وتحافظ عليها.