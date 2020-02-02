الامارات | طوارئ في باكستان لمواجهة غزو الجراد

شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في باكستان لمواجهة غزو الجراد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الباكستانية حالة طوارئ وطنية، لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي، التي تلتهم المحاصيل على نطاق واسع، وتزيد المخاوف من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت وزيرة الإعلام، فردوس عاشق أوان، أمس: «إننا نواجه أسوأ غزو للجراد منذ أكثر من عقدين، وقررنا إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع التهديد». ووافق رئيس الوزراء، عمران خان، على القرار وخطة عمل وطنية للتعامل مع تهديد الجراد، بعد إحاطة مفصلة أول من أمس. وقال نيسار خاسخالي، وهو مزارع وعضو بغرفة الزراعة في إقليم السند: «لدينا شكوك في أننا سنكون قادرين على تحقيق هدفنا بإنتاج 27 مليون طن من القمح هذا العام». وكان الجراد الذي يلتهم المحاصيل قد دخل باكستان، في يونيو الماضي، من إيران، وأضر بالفعل بمناطق واسعة، ودمر محاصيل القطن والقمح والذرة. وساعدت ظروف الطقس الجيدة وتأخر الرد من قبل السلطات، الجراد في التكاثر، وشن هجمات من الصحراء على مناطق المحاصيل.