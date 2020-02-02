الامارات | صندوق النقد الدولي شريك المعرفة العالمي لمنتدى المرأة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي شريك المعرفة العالمي لمنتدى المرأة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، الذي ستنطلق فعالياته في 16 فبراير الجاري، عن مشاركة صندوق النقد الدولي بصفته شريك المعرفة العالمي للحدث.

وتنظم مؤسسة دبي للمرأة المنتدى، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة جميرا، تحت شعار «قوة التأثير»، بمشاركة نخبة من القادة العالميين والخبراء والأكاديميين، بهدف مناقشة وتبني أفضل السياسات التي تعزز الدور الإيجابي والمؤثر للمرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

ويأتي تنظيم المنتدى، الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، في إطار حرص المؤسسة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والاضطلاع بدور مؤثر في مسيرة النمو والازدهار، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

حوار إيجابي

تتيح الشراكة المعرفية بين منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 وصندوق النقد الدولي، حواراً إيجابياً حول أفضل الممارسات العالمية، المتعلقة بالسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال العديد من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية، التي يشهدها المنتدى على مدى يومين، بهدف تعزيز إسهامات المرأة في مختلف قطاعات العمل ومجالات الحياة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المري، إن هذه الشراكة تعكس حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على تعزيز وتكثيف التعاون مع المنظمات العالمية، التي توفر خبرات متخصصة في النهوض بالمرأة وزيادة مشاركتها في كل المجالات.

وأعربت عن ترحيبها بتعاون صندوق النقد الدولي شريك معرفة عالمياً للمنتدى، مشيرة إلى أن انعقاد هذا الحدث العالمي المهم تحت شعار «قوة التأثير»، وتركيزه على محاور رئيسة تناقش دور المرأة في «الحكومة» و«الاقتصاد» و«المجتمع» و«المستقبل»، يشكلان فرصة استثنائية لاستعراض أطر العمل النموذجية المقترحة من جانب صندوق النقد الدولي، والتعرف إلى الخبرات اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

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وأكدت المري أن «دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدعم المرأة في مختلف المجالات ضمن (رؤية الإمارات 2021)، بما في ذلك رفع مستوى تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، ولاشك أن تنظيم حدث مهم مثل منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، ضروري لتطوير شراكات استراتيجية من هذا النوع وعلى هذا المستوى الرفيع».

وأضافت أن أهداف منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومن أبرزها الهدف الخامس المتعلق بـ«التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في العالم»، والهدف الـ17 المتعلق بـ«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، الذي يركز على ضرورة تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أفضل الممارسات

من جانبها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: «لاتزال المرأة في العديد من الدول تعاني عدم المساواة على نطاق واسع، وتُظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن هذه الدول لن تتمكن من تحقيق الازدهار الشامل من دون الاستفادة من جميع مواهبها وطاقاتها، ما يؤكد أن تمكينها اقتصادياً على المستوى العالمي حاجة مُلحّة للحد من الفقر، وتعزيز النمو والاستقرار المالي».

وأضافت «من خلال التبادل المعرفي واستعراض أفضل الممارسات والخبرات بمنتدى المرأة العالمي في دبي، فإننا نُسلّط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في إحداث تحولات إيجابية في الاقتصادات بجميع أنحاء العالم».

ويعمل صندوق النقد الدولي، الذي يضم في عضويته 189 دولة، على تأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتشجيع رفع معدلات توظيف العمالة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم.

ضوء على مبادرات ناجحة

إلى جانب دور المنتدى في تسهيل تبادل المعرفة واستعراض الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، سيسلط الحدث، من خلال الشراكات المعرفية التي أبرمتها مؤسسة دبي للمرأة، الضوء على المبادرات الناجحة التي أطلقتها وتبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وجهودها التي أثمرت عن إشراك المرأة في شتى المجالات والمناصب.