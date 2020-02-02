الامارات | جديد نانسي عجرم يحظى بتفاعل مليونيّ

شكرا لقرائتكم خبر عن جديد نانسي عجرم يحظى بتفاعل مليونيّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس، كليب أغنيتها الجديدة «قلبي يا قلبي»، عبر قناتها على موقع «يويتوب». وحظيت الأغنية، التي تدور في إطار رومانسي، بعد طرحها، بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الفنانة. واقترب عدد مشاهدات «قلبي يا قلبي»، التي كتب كلماتها ولحنها نبيل خوري، من حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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