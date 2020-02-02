الامارات | 65 فناناً يشاركون في «سكة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 فناناً يشاركون في «سكة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الفنانين الذين سيشاركون في الدورة العاشرة من مهرجان سكة للفنون 2020، الحدث الأبرز ضمن موسم دبي الفني.

وضمت قائمة المشاركين أكثر من 65 فناناً مبدعاً، قدموا أفضل اقتراحات ارتأت اللجنة أنها ستسهم في إثراء المشهدين الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي، الذي سيحتضن فعاليات المهرجان، إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة.

وخضعت طلبات المشاركة التي تقدم بها الفنانون، إلى عملية تقييم دقيقة من قبل أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من المصمم غسان سلامة، والفنانة شيخة المزروع، والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو، ونائب مدير مركز «تشكيل»، ليسا بول لوشغار.

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وأكد مدير موسم دبي الفني ومهرجان «سكة» للفنون في «دبي للثقافة»، وليد أحمد، أن اختيار الفنانين تم بناءً على الأفكار الإبداعية المبتكرة التي طرحوها، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام من «سكة»، التي تنظم من 19 إلى 29 مارس المقبل، تتميز بمشاركة الفنون بأنواعها.

وأضاف: «قدم الفنانون المؤهلون للمشاركة، الذين اخترناهم مع أعضاء لجنة التحكيم البارزين، مقترحات إبداعية مبتكرة، وأعمالاً مميزة عالية المستوى، فضلاً عن التزامهم بشعار المهرجان لهذا العام».