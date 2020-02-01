هربوا ليلة الزفاف.. أغرب حيل الرجال للانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يحتفل الكثيرون بلحظة الارتباط والعثور على شريك حياه مثالي، والبعض يؤكد أمام الجميع أنه اتخذ قرارًا بالزواج من هذا الشخص.

لكن أحيانًا تتحول الحياة فجأة، ولأسباب عديدة، يقرر أحد الطرفان الهروب فجأة، أحيانا قبل الارتباط الرسمي، والبعض يقرر الهروب في الأوقات الحرجة، مثل وقت الزفاف.

-اختطاف

أخبر رجل كولومبي لم يكشف عن اسمه، ويبلغ من العمر 55 عام، اصدقائه أنه لا يريد الزواج من خطيبته، فما كان منهم إلا أن دبروا حيلة الاختطاف.

وبحسب ما أوضح موقع"odditycentral"، أن اصدقاء العريس، واتصلوا بالشرطة وأبلغوا عن جريمة الخطف المزيفة.

واحتشدت القوات في المنطقة، للبحث وراء الجريمة، والبحث عن أسباب الخطف، ولكن الاصدقاء اعترفوا بالكذبة في نهاية الأمر، ولم يتزوج الرجل من خطيبته.

-سرقة

أراد شاب صيني من شنغهاي في الصين الانفصال عن صديقته بعدما اكتشف عدم رغبته في الزواج منها، فلجأ إلى السرقة.

وأقدم الرجل، ويدعى تشن، إلى خطة جعلت منه مجرمًا، إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه بسبب فعلته، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وظن تشن أن عروسه وعائلتها سيشعران بخيبة أمل كبيرة من الأخبار التي تؤكد القبض عليه بتهمة السرقة، حتى أنهم سيلغون ترتيبات الزفاف على الفور، مما يتيح له أن ينفصل عنها دون ذنب.

ودخل العريس المنتظر إلى ملهى للرقص على طريق هواشان، في شنغهاي، وسرق مكبر صوت بلوتوث، رغم أنه يعلم جيدا أن المكان مراقب بالكاميرات.

وبعد إلقاء القبض عليه أخبر تشن الشرطة بالحقيقة، قال "صديقتي تريد الزواج مني، لكنني لا أريد الزواج منها. كنت أعرف أنه سيتم القبض علي. لقد أردت في الواقع أن أذهب بعيدا، وانفصل عنها، لكنني كنت غاضبا".

وأضاف أنه اختار سرقة مكبر الصوت -الذي يبلغ سعره حوالي 290 دولارا- لأنه أراد أن تكون سرقة قيّمة كافية لإبلاغ الشرطة عنه، وفي نفس الوقت غير مكلفة، وبالتالي لا يتسبب في إيذاء نفسي للمالك.

-وفاة

وفقًا لصحيفة هوفينجتون بوست، أغسطس 2014، فقد ادعى رجل وفاته، ليهرب من الزواج.

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والتقى رجل يدعى توكر بلاندفورد، بيلغ من العمر 23 عامًا، بأليكس لانكستر في كونيتيكت.

أحبا الطرفان بعضهما البعض، واتفقا على الزواج، وبدأوا الاستعداد لحفل الزفاف بالفعل، وقبل موعد الحفل تلقت العروس مكالمة هاتفية من رجل يدعي أنه والد توكر، وأخبرها أن ابنه انتحر، وألقى نفسه أمام سيارة بسبب إصابته بالاكتئاب.

وبعدما انكشفت حيلتها اعترف أنه شعر بالخوف وأراد الخروج من العلاقة، واعتذر إلى حبيبته عبر النص ودفع نصف النفقات المتعلقة بالزفاف.

-تكاليف الفرح

اختفى عريس تايلندي من حفل زفافه الفاخر، في أكتوبر 2010، بدون أن يدفع أي شيء، تاركا عروسه تتحمل جميع تكاليفه.

وبحسب ما ذكر موقع "Asia one"، فإن المواطنة التايلندية دا (30 سنة) تعرفت برجل (50 سنة) قدم نفسه باسم "نات"، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ. لم يتأخر الرجل كثيرا، بل طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.

وبدأت العروس في التحضير لحفل الزفاف، وفي يوم الحفل وخلال استقباله المدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فورا إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه صك حرره للعروس بمثابة مهر.

وبحسب والدة العروس، بلغت تكاليف حفل الزواج 114884 دولارا أمريكيا، أي 1,723,260‬ جنيه مصري.

ورفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس إلى القضاء، فيما طلبت الأخيرة مساعدة قانونية وقدمت طلبا للطلاق.

-ضرب

هرب شاب تركي ليلة زفافهما، حتى لا يتعرض إلى الاحتفال التقليدي الشعبي من الشباب والأصدقاء بضربه والسخرية بعد الفرح.

وقالت وسائل إعلام تركية، نوفمبر 2017، إن العريس الذي يٌدعى فرهاد بالبان انتظر حتى انتهاء حفل زفافه ليترك عروسه في المنزل ويغادر باتجاه جهة مجهولة قبل تجمع أهالي القرية لمطالبته بالخروج والاستعداد للاحتفال التقليدي.

ورصد شبان القرية الذين تجمعوا أمام منزل عائلة العريس، مكافأة مالية مقدارها 500 ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات حول مكان تواجده، مؤكدين أنهم يريدون الانتقام منه لما قام به خلال حفلات زفافهم سابقاً.

ويقوم شبان القرية عادة بوضع سرج حصان على ظهر العريس ويكبلون يديه ثم يرشونه بالماء البارد والطلاء ومواد أخرى.