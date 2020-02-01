منها الأنيميا.. 5 أسباب لتساقط الشعر بعد الولادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تتعرض السيدات لتساقط الشعر بعد الولادة، كأحد الأعراض ما بعد ولادة الطفل، وقد يحدث بعد ولادة الطفل بيوم أو أسابيع، وتبلغ فترة نمو الشعر مجددًا من 4 إلى 6 أشهر، وتفقد الأمهات الكثير من الشعر وقد تصل إلى حد الصلع. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا

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