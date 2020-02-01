"أنقص وزنك بالأكل".. 10 أطعمة تساعد على رفع معدل الحرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يجد أغلبنا صعوبة في الالتزام باتباع حمية غذائية معينة لفترات طويلة، وممارسة التمارين الرياضة، ويتساءلون هل يمكنهم إنقاص الوزن دون القيام بأي منهما؟

نستعرض لكم أطعمة ومشروبات تساعد على إنقاص الوزن، ورفع معدل الحرق في الجسم، حسب ما جاء في موقع " healthline ".

- الأسماك الدهنية:

وأبرزها السلمون والتونة، إذ تحتوي الزيوت المتواجدة في الأسماك على أوميجا 3، الذي يعمل على رفع معدلات الحرق، ويساعد على خفض نسبة الدهون في الجسم.

- البيض:

تناول البيض يوميًا يزيد من الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة، لاحتوائه على البروتين و13 نوعًا من الفيتامينات.

- العدس:

من أكثر الأطعمة التي تساعد في زيادة حرق دهون الجسم، إذ يحتوي على كمية عالية من البروتينات التي تعمل على رفع معدل الحرق.

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- زيت جوز الهند:

يساعد جوز الهند على التقليل من الدهون في الجسم لاحتوائه على أحماض دهنية عالية، فتناول ملعقتين منه يعمل على حرق 20 سعر حراري.

- الشاي الأخضر:

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي أيضا على نسبة معتدلة من مادة الكافيين التي تزيد من نسبة حرق الدهون، فكوب واحد من الشاي الأخضر يعمل على حرق من 75 إلى 100 سعرة حرارية.

- الفلفل الحار:

الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار تزيد من معدل حرق الدهون، وتقلل من الشعور بالجوع، وذلك بسبب احتوائه على مادة "كابسيسين" التي تساعد على إنقاص الوزن.

-الزبادي واللبن:

يزيد معدل الحرق عند تناول الزبادي واللبن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات، والفيتامينات، والألياف الغذائية، التي تمنحك الشعور بالشبع، ويعمل على رفع معدل الحرق.

- زيت الزيتون:

يساهم زيت الزيتون في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لاحتوائه على الدهون وأحماض صحية مثل حمض الأولييك، والأوميجا3، والأوميجا6، لذلك يفضل إضافة زيت الزيتون على الطعام للشعور بالشبع سريعًا.

-التفاح:

تحتوي على العديد من العناصر الغذائيّة؛ كالمعادن، والفيتامينات، بالإضافة إلى الألياف، التى تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وارتفاع معدل الحرق، فكوب واحد من التفاح الأخضر يساعد على حرق 63 سعرًا حراريًا.