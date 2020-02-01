6 معتقدات خاطئة عن القولون العصبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعاني الكثيرون من اضطرابات في المعدة، بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة، أو نمط الحياة غير الصحي، وقد يعتقد البعض أن السبب وراء ذلك هو الإصابة بالقولون العصبي، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي يتداولها الناس حول القولون.. للمزيد اضغط هنا

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