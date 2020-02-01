نصائح وأفكار لانتعال الحذاء بالكعب العالي بدون الشعور بالألم تعرفي عليها

يعتبر انتعال الحذاء عالي الكعب من أساسيات الأناقة لدى الكثيرات. لكن السير قد يصبح في هذه الحالة مهمة صعبة بسبب الشعور بالألم الذي قد ينتج عن ذلك. فإن كنت تحبين انتعال هذا النوع من الأحذية لكنك تعانين من هذه المشكلة ننصحك بأن تتعلمي الحيلة التي تلجأ إليها ميغان ماركل من أجل التخلص منها. وفي هذا الصدد نقل موقع Au feminin الفرنسي عن خبيرة الموضة هارييت دافي قولها إن زوجة الأمير هاري تختار أحذية بمقاس أكبر من مقاس قدمها بنحو نصف سنتمر. وهكذا يمكنها تجنب احتكاك خلفية قدمها بطرفه.

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وأضافت: "عادة ما تنتعل النجمات أحذية بمقاس أكبر من مقاسات أقدامهن وخصوصاً في حال تعين عليهن الوقوف لوقت طويل على السجادة الحمراء".

وتابعت: "ليس هناك ما هو أكثر ازعاجاً من الحذاء غير المريح. وفي حال كان على ميغان ماركل كما الكثير من النساء الشهيرات انتعال الحذاء عالي الكعب لمدة طويلة فلا شكّ في أن قدميها ستعانيان من التورم. ولهذا فهي تختار حذاء بمقاس أكبر من مقاس قدمها".

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كما نصحت بفصل خلفية القدم وأعلى كعبها عن حافة الحذاء بقطعة من القماش القطني. فهذا يمنع برأيها الاحتكاك المسبب للألم.

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