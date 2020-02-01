الثلاثاء.. انطلاق "البالطو الأبيض" لمناهضة ختان الإناث في محطة "الشهداء"

أعلنت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، عن تدشين مبادرة "البالطو الأبيض ضد ختان الإناث"، والتي من المقرر انطلاقها داخل محطة مترو الأنفاق "الشهداء"، صباح الثلاثاء المقبل، الموافق 4 فبراير، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.

وتأتي تلك الحملة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، الاتحاد الدولي لطلبة كليات الطب.

وتتضمن الفعالية، أيضا حملة توعوية مع الجمهور، وقياس الضغط والسكر للمارة مجانا.