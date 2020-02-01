إسدال الستار على اتهام نجل أصالة بالقتل ..انتهت بالتصالح

قبل عام من الآن، وتحديدًا في21 ديسمبر 2018، تسبب نجل الفنانة أصالة نصري، في قتل شخص بشارع التسعين في اتجاه الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث تم تحرير محضر بقسم شرطة القاهرة الجديدة، بعد بلاغ بوجود حادث سير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه ويدعى "هاني شاكر"، وهروب المتسبب في الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم "خالد أيمن"، نجل الفنانة أصالة، حيث تعود ملكية السيارة التي كان يقودها لزوج والدته أنذاك المخرج طارق العريان، وعلى الفور قام ابن الفنانة بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.

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وقال نجل أصالة في اعترافاته أمام النيابة: "أنا حضرت للإدلاء بأقوالي في المحضر رقم 12717 لسنة 2019 جنح، اللي حصل أثناء سيرى بالسيارة قيادتي وتحمل لوحات رقم (ر. ج. ص 579)، قادما من الماوتن فيو، متجها للجامعة الأمريكية، وكان يوجد ملف وفيه موتوسيكل قام بقطع الطريق أمامي وحاولت تفاديه إلا أننى اصطدمت به من الجنب".

واستكمل في اعترافاته: "لاتوجد سابق معرفة بينى وبين المتوفى، والسيارة الآن موجودة أمام ديوان القسم، والسيارة بها كسر بالإكصدام والشبكة الأمامية والرفرف الأيسر والكابوت".

وبعد هذه الاقوال بعام، وتحديدا اليوم، السبت، أعلنت محكمة جنح القاهرة الجديدة، انقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، بالتسبب في مقتل أحد الأشخاص، بسبب موافقة أهالي المجنى عليه على التصالح مع المتهم، ليسدل الستار على القضية.