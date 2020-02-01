نور الصواف: استهتار الأهل وراء مقتل نجل المذيعة مروة ميمي

نشرت المذيعة نور الصواف، تفاصيل مقتل نجل المذيعة مروة ميمي، على يد أحد أصدقائه، وذلك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقالت "نور": "كريم صديقه بيهزرمعاه بمسدس أبوه، خرجت منه طلقة استقرت في رأس كريم وحيد أمه".

وتابعت: "استهتار الأهل بوجود مسدس في دولاب الأب، وترك الحرية لولاد في السن دة ياخد مسدس من بيت أبوه"، مضيفة: "الله يصبر قلبك يا مروة".

وكانت المذيعة بقناة النهار مروة ميمي، مقدمة البرنامج الطبي، فقدت نجلها كريم البالغ من العمر 15 عاما، اليوم السبت، بعد تعرضه لطلق ناري طائش أثناء لهوه مع صديقه، أودى بحياته على الفور.

وتواجدت "ميمي" في المشرحة صباح اليوم، لتسلم جثمان نجلها، وكان معها عدد من المذيعات أبرزهن الإعلامية لمياء عبدالحميد، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة بعد استخراج التصاريح اللازمة.