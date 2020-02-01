الامارات | Fast & Furious 9.. تشويق هو الأكبر ومفاجآت

شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9.. تشويق هو الأكبر ومفاجآت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمهيداً لعرض الفيلم في 22 مايو المقبل، أطلق أمس في مدينة ميامي بولاية فلوريد الأميركية، الإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وسعت Universal Pictures إلى أن تجعل من الإعلان التشويقي هو الأكبر دعاية في تاريخها، إذ جاء العرض الخاص ضمن حفل غنائي مميز أحياه النجوم كاردي بي وأوزونا ولوداكريس وويز خليفة، وتشارلي بوث.

ويحفل الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة بالعديد من المفاجآت والوجوه الجديدة، إذ تُظهر بعض اللقطات دومينيك توريتو (فين ديزل) وليتي أورتيز (ميشيل رودريغيز) يعيشان في مزرعة ويسعيان لتربية نجلهما برايان، الذي سمي على اسم الشخصية التي لعبها الراحل بول ووكر، بعيداً عن نمط حياتهما الخطر، لكن تذهب الأحداث لمسار آخر. كما يعرض الإعلان أيضاً جون سينا ​​خصماً رئيساً جديداً.

يذكر أن سلسلة Fast & The Furious The من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت أجزاؤه الأخيرة السابع والثامن المليار دولار عالمياً، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وفي مقدمتهم الراحل بول ووكر.

