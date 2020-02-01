"فخر العرب ويا بختك".. تعليقات بالعربية لابنة بيل جيتس بعد ارتباطها بمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت - محمد يسري مرشد:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي،"إنستجرام" على إعلان جينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس نبأ خطبتها إلى الفارس المصري نايل نصار الخميس الماضي.

وأعلن نصار عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" موافقة جينيفر على طلبه قائلا: "قالت نعم، أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن". لترد نجلة بيل جيتس: "لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة".

وكانت معظم هذه التعليقات باللغة العربية يبارك للثنائي ، وجاءت بعضها: "مبروك، ألف مبروك، لايقين على بعض، ربنا يسعدكم"، وغيرها.

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فيما جاءت أطرف التعليقات تطلق على نصار "فخر العرب " وهو اللقب الذي يطلق على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

نايل نصار مصري أمريكي يبلغ من العمر 29 عاماً، من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين في مدينة شيكاغو الأمريكية، وتخرج في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا 2013 وتوج ببطولة العالم في رياضة الفروسية عام 2018 .

وقاد الفارس المصري منتخب مصر للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد غياب 60 عامًا، إثر فوز فرسان مصر بالمركز الأول ببطولة كأس الأمم التي احتضنتها مدينة الرباط بالمغرب الـ13 أكتوبر الماضي.