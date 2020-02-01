تصاب بحالة نفسية سيئة بعد الاستيقاظ؟.. إليك 5 حلول طبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن

يصاب البعض بحالة نفسية سيئة بعد الاستيقاظ من النوم، حتى في حال النوم لساعات طويلة، وكثير منهم يرغب في مواصلة النوم لساعات أطول، مع فقدان الرغبة في القيام بأي نشاط بدني، أو ذهني.

ورغم ذلك هناك بعض العادات الصحية التي تساهم في تحسين الصحة النفسية والشعور بالحيوية والنشاط، خاصة عند اتباعها بعد الاستيقاظ،.

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