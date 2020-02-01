"مصر أول من استخدمته".. هكذا تطورت خواتم الزواج على مر السنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تنتظر الفتيات لحظة شراء خاتم الارتباط بشريك حياتها، وتبحث لساعات طويلة على أخر صيحات الموضة، وتطورت خواتم الزواج على مر التاريخ من الشكل العريض إلى الدبلة الرفيعة التي نعرفها اليوم.

هذه هي قصة خاتم الزواج الذي تغير على حسب العادات والتقاليد، بحسب ما أوضح موقع "withtheseringshandmade".

تميزت بعض الخواتم بكونها كالعقد القانوني للزواج، وفي حين كانت تعبيرًا عن الحب الحقيقي بين المرتبطين.

-تاريخ الخاتم

تعتبر مصر القديمة هي أول من تبادل أهلها الخواتم التي عرفت باسم "خواتم الحب"، ويعود تاريخها إلى 5000 عام تقريبًا، وصنعت في ذلك الوقت من القصب أو الجلود المنسوجة.

ويٌعتقد أن المصريين اعتبروا أن الخاتم الدائرة، رمز قوة، وحب أبدي بين الأشخاص، وأن كسره يعد نذير شؤم، وحظيت الخواتم بتقدير كبير وتم تزيينها برموز خاصة مثل الجعران.

Advertisements

وأضاف الرومان طابعهم الشخصي على الخواتم الخاصة بالزواج، وتم حفر وجوه أو شخصيات كاملة للزوجين، وكانوا غالبًا يصوران مع يسوع أو الصليب لمباركة حياتهما.

-حلقات FEDE

انتشرت هذه الخواتم في أوربا لأكثر من ألف عام، وكانت على شكل يدين متشابكتين.

-خواتم POSY

كان ينقش جزء من قصيدة على الخاتم، وظهرت لأول مرة في القرن الخامس عشر، في البداية كانت الكتابة على الشكل الخارجي للخاتم، إلى أن تحولت مع مرور الوقت إلى داخل الخاتم.

-خاتم gimmel

انتشر هذا الخاتم النحاسي في القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر، واتخذت تصميمات معقدة مع الوقت، ويتكون الخاتم من شرائط متعددة أثنين أو ثلاث بشكل متشابك.

-خواتم الألماس

أول خاتم من الألماس معروف، عُثر عليه في روما أواخر القرن الأول الميلادي، وهو خاتم غير مصقول لفتاة صغيرة، ولم يعرف المناسبة الخاصة به، وبحلول القرن السابع عشر، بدأ استخدام الماس في صناعة خواتم الزفاف والخطوبة.