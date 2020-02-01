بعد واقعة طفل النيتروجين.. مروان سالم: الآيس كريم آمن والطفل أكله بطريقة خاطئة

مازال الطفل آدم محمد إبراهيم، يتألم داخل غرفة العناية المركزة، بمستشفى الدمرداش، عقب إجرائه عملية ترقيع في المعدة، بسبب تناوله آيس كريم النيتروجين، الذي أحدث ثقباً في جدار معدته.

وروت هند زكريا، والدة الطفل الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، تفاصيل الواقعة التى تعرّض لها ابنها قائلة: "كنا بنتفسح في الحسين وشارع المعز، وقابلنا محل أيس كريم اسمه آيس كريم النيتروجين، والأولاد قالوا عاوزين، وكان عبارة عن بسكويت فيه نيتروجين، كانت كوباية صغيرة محطوط فيها بسكوتة ابني مسكها وأكلها وأول ما نزلت بطنه مسك بطنه وصرخ صرخة فظيعة".

وتابعت "هند": "بقيت أصرخ على منظر ابني وجريت بيه على مستشفى الدمرداش على إنها حالة تسمم، وبعد ما عملوا إشاعات قالولي دي مش حالة تسمم، ده فيه انفجار في بطنه إنتي أكيد شربتيه ميه نار، كان ابني بدأ يزرق ويتدهور ولكن لحقناه، والأطباء قالولي النيتروجين ده كان المفروض يطلع لبرة ولكن هو بلعه وعمله انتفاخ في المعدة وحصل انفجار".

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مروان سالم: "النيتروجين غير ضار وتأثيره يبدأ وينتهي في الفم"

أكد الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، على أن آيس كريم النيتروجين آمن، ولا يتسبب في أي أضرار، في حالة أكله بكميات مناسبة، وبطريقة صحيحة.

كما أشار "مروان"، إلى أن أسلم طريقة لأكل آيس كريم النيتروجين، هي وضعه في الفم ثم الانتظار حتى خروج الدخان كاملا، ثم بلعه، وهذا ما لم يفعله الطفل آدم، حيث أنه قام ببلع قطعة الآيس كريم دون إخراج دخان النيتروجين من فمه، وهذا بالتحديد ما تسبب في إصابته بانفجار في المعدة.

وأكد الطبيب على أن النيتروجين الموجود بالآيس كريم، تأثيره يبدأ وينتهي في الفم ولا يمتد لباقي الجسم، كما أنه آمن تمامًا.