صور.. بعد زواجه المزيف.. اليوتيوبر أحمد حسن عن زوجته: مقدرش ابص لغيرها

"حياتى كلها في الصورة دي مراتي حبيبتي اللى عمرى أبدا ما أفكر أبص لغيرها مش اتجوز عليها، ربنا يخليكي ليا وبنتي حبيبتي أجمل حاجة في الدنيا بجد بحبكوا أوي وربنا يخليكوا ليا وميحرمنيش منكوا ابدا"، هكذا علق اليوتيوبر أحمد حسن، على زواجه الثاني المزيف، بعدما نشر خلال الأيام الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عددًا من الصور ومقاطع الفيديو المصورة، وهو مع عروسه الجديدة، معلقًا، "الحمدلله ربنا يخليكي ليا، واللهم بارك لنا وارزقنا بالذرية الصالحة".

وتابع "حسن" خلال المنشور الذي شاركه، "هتسالوا إيه اللوك الغريب بتاع زينب ده ادخلوا عندي على قناتي على يوتيوب واتفرجوا على آخر فيديو نزلناه وهتعرفوا إيه سر اللوك ده، بحب عائلتي".

وكانت "زينب" زوجة اليوتيوبر الشهير، ظهرت خلال الصورة الذي شاركها حسن، هى وابنتهما ايلين، بلوك جديد، وقصة شعر جديدة، باللون البني الأشقر القصير.

وتفاعل عدد كبير من الرواد، على الصورة التي شاركها "حسن"، معلقين على إطلالة زينب، وكان من أبرز التعليقات،"واضح وضوح الشمس أنه مش شعرها، واضح أوي إنها باروكة، اللوك مكبر زينب في السن، دى باروكة، يمكن عاملين إعلان لبواريك، عشان واضح أنه مش شعرها".

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زواج أحمد حسن المزيف

وكان ظهر "حسن"، مرتديا بدلة الفرح، بينما كانت معه فتاة تدعى "نورا محمد"، مرتدية فستان زفاف بتاج على رأسها، وهي تعمل "موديل"، بحسب حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر الثنائي فوق سطح إحدى العمارات، ووثق أحمد حسن أول نظرة لها بفيديو، وكتب عليه "النظرة الأولى، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي".

وهي الصورة التي أثارت الكثير من التساؤلات حيث يبدو أنه حفل زفاف أحمد حسن الجديد.

ويأتي زواج أحمد حسن المزعوم، بعد عدة أيام من إنجابه طفله الثاني من زوجته الأولى اليوتيوبر زينب، وقد أثار الثنائي الجدل مؤخرا، حيث قال رواد "فيسبوك"، إنهما يستغلان طفلتهما، وأثار كذلك ظهورهما في دبي ضجة كبيرة.