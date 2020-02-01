بعد إصابة طفل به.. الطريقة الصحية لتحضير أيس كريم النيتروجين في المنزل

دائما ما يضع الأطفال أمهاتهم في مواقف محرجة بإصرارهم على شراء الحلوى من الخارج، والتي قد تتسبب لهم في إمراض، وهو ما دفع إحدى الأمهات للتحذير من تناول آيس كريم النيتروجين، بعد أن أجرى نجلها، صاحب الـ9 أعوام، عملية "ترقيع في المعدة" بسبب تناوله. وتقدم "هُن" طريقة تحضير أيس كريم النيتروجين في المنزل للحفاظ على سلامة الأطفال، وفقًا لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc". مقادير آيس كريم النيتروجين أيس كريم باودر Advertisements كوب لبن مثلج غاز النيتروجين طريقة تحضير أيس كريم النيتروجين يوضع كوب اللبن على باودر الأيس كريم ويخفق جيدًا ثم يوضع في الثلاجة حتى يتجمد وبعد ذلك يمكن إخراجه ووضعه في الكأس أو بولة الأيس كريم ويسكب عليه غاز النيتروجين ثم يزين ويقدم.

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