صور.. بعد وفاة نجلها بطلق ناري على يد صديقه.. معلومات عن المذيعة مروة ميمي

فقدت المذيعة مروة ميمي، نجلها كريم هشام عبدالتواب الصاوي، صاحب الـ15عامًا، برصاصة طائشة، خرجت في لحظة هزار من صديقه أثناء تواجد "كريم" داخل منزله، في منطقة الزمالك بقصر النيل، حيث استقرت الرصاصة في رأس نجل المذيعة وأنهت حياته.

وتتواجد "ميمي"، في المشرحة الآن لتسلم جثمان نجلها، ومعها عدد من المذيعات أبرزهنّ الإعلامية لمياء عبدالحميد، تمهيدًا لدفنه بمقابرالأسرة بعد استلام التصاريح اللازمة.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الإعلامية مروة ميمي، خلال السطور التالية.

- مروة أحمد، والمعروفة إعلاميًا باسم"مروة ميمي"، ولدت في 9 أكتوبر.

- قدمت برنامج "العيلة"، على فضائية"الحياة".

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- عملت كمقدمة برامج تلفزيونية، في قناة النهار الفضائية، في برنامج"ازاي الصحة".

- قدمت خلال 2016، برنامج "طبيب الحياة" مع الإعلامية إنجي علاء.

- تم تكريم مروة في 11 أكتوبرعام 2019، من قبل مؤسسة حلقة وصل، خلال مؤتمر أنا مصرية.

- توفي نجلها كريم، إثر تعرضه لطلقه نارية طائشة من قبل صديقه، أثناء تواجده بمنزله.