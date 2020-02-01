انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالمحافظة، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظة.

وقال "مكي" في تصريح صحفي، إن المبادرة تستهدف أيضا الكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب. وأضاف أن الفئة المستهدفة هي فحص جميع الإناث فوق 18 عاما من خلال 500 فريق طبي موزعة على الوحدات، ويتكون الفريق من "طبيبة بشرية ممرضة مدخلة بيانات مثقفه صحية" والعمل ممتد من 9 صباحا إلى 3 عصرا.

وأشار إلي أنه سيتم تسليم كل سيدة كارت خاص بها مدون فيه مواعيد الزيارات القادمة في حال أن الفحص الإكلينيكي طبيعي.وأكد وكيل الوزارة على حسن التعامل مع المرضى والاهتمام بنجاح المبادرة الرئاسية من أجل صحة أفضل للمرأة المصرية ومن أجل أن تحافظ صحة الدقهلية على الصدارة في إنجاز المبادرات الرئاسية.