نشرت الفنانة هبة مجدي، صور جديدة لها وسط ضابطات الشرطة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وعلقت هبة على الصورة التي من بعضها "سيلفي" قائلة: "ضابطات شرطة مصر.. البنات اللي تفرح". يذكر أن هبة مجدي، يعرض لها مسلسل "الأخ الكبير" حاليا علي قناة "سي بي سي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبوالعلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هبة مجدي تلتقط "سيلفي" مع ضابطات شرطة: البنات اللي تفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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