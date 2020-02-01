حظك هذا الأسبوع: تحذر لـ"الدلو".. والحظ حليف هذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 "يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود .

-برج الجدى (22 ديسمبر – 19 يناير) :

فترة مليئة بالتوتر على الصعيد الاجتماعي، عليك تغير أفكارك التقليدية، وطريقة تعاملك مع الآخرين.

-برج الدلو (20 يناير -18 فبراير) :

تشعر هذا الأسبوع بهدوء واستقلال على الصعيد المهني.. أما على الصعيد العاطفي عليك توخي الحذر.

-برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

الحظ حليفك على الصعيد المهني، وقد تحصل على مكافأة مالية، وترقية جديدة في العمل.

- برج الحمل (21 مارس- 19أبريل ):

تمر بفترة رائعة وتستطيع تحقيق أحلامك فالحظ حليفك.

-برج الثور (21 إبريل -21 مايو):

فترة غير مستقرة على الصعيد العاطفي، وتشعر على مدار الأسبوع بالتوتر في علاقتك مع شريك حياتك، حاول التعامل بحكمة وهدوء.

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- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو) :

سوف تجد شريك حياتك قريبًا، ولكن عليك توخي الحذر وفكر بعقلك أولًا.

-برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو) :

الحظ حليفك على مدار الأسبوع من الناحية الأسرية، وسوف تتلقي أخبار سعيدة تتعلق بأطفالك.

- برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس) :

تشعر بالسعادة والسلام النفسي في منزلك.. أما على الصعيد العاطفي عليك تقوية علاقتك بشريك حياتك.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تجعل كلامهم السلبي يؤثر على حالتك النفسية.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عليك الحذر من المشاكل الخاصة بالعمل، لا تتعامل بغرور حتى لا تضر نفسك.

- برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر ) :

على مدار هذا الأسبوع ستكون سبب في سعادة الاخرين، وتشعر بتحسن رائع في حالتك النفسية.

- برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر ) :

الحظ حليفك، تشعر هذا الأسبوع باستقرار على الصعيد المادي والأسري، وتحسن واضح في العمل