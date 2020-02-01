في دقائق.. 4 طرق فعالة لتنظيف جدران منزلك دون إفساد الدهانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تهتم ربه المنزل دائما بنظافة منزلها، وتبحث عن طرق سريعة وفعاله للتخلص من الأتربة والبكتريا التي تتراكم على جدران المنزل،

في السطور التأليه يستعرض لكم "الخليج 365" أبرز طرق تنظيف الحائط والجدران بجميع أنواعها حسب ما جاء في موقع " wikihow".

1-الطريقة التقليدية:

- احضري وعاء يحتوي على ماء دافئاً ثم ضعي القليل من سائل التنظيف، ثم اغمري الإسفنجة في محلول التنظيف، وبرفق مرري الإسفنجة على الجدران، بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى.

- وباستخدام قطعة من القماش الجافة خففي الجدران،

2-تنظيف الجدران باستخدام معجون الأسنان

يعتبر معجون الأسنان الحل الفعال للتخلص من آثار في الحبر على الجدران عن طريق:

-وضع القليل من المعجون على المنطقة المراد تنظيفها لمدة 10 دقائق

Advertisements

-افركي المعجون بقطعة من القماش بحركات دائرية لإزالة الحبر من الجدار، ثم امسحِ المعجون بقطعة قماش مبللة لتتأكدي من عدم وجود آثار للحبر.

3-صودا الخبز للتخلص من الأتربة:

- ضعي القليل من صودا الخبز في وعاء، وباستخدام الإسفنجة نظفي الجدران من الأتربة والغبار المتراكم منذ فترة طويلة، وبحركة دائرية مرري الإسفنجة على الجدار، وافركيها برفق حتي تتخلصي من الأتربة نهائيا.

4-تنظيف الجدران بمعقم اليدين أو مزيل طلاء الأظافر

- احرصي على ارتداء قفازات مطاطية أثناء استخدام تلك المواد، حتى لا تؤثر على جلدك.

-ضعِ كمية قليلة من تلك المواد من منظف اليدين أو طلاء الأظافر على منطقة غير مرئية من الجدار؛ حتى تتأكدي من أن المواد لا تغير أو تفسد لون الدهان.

- ضعي قليل من مزيل طلاء الأظافر على قطعة من القطن، أو قماشة ناعمة ثم افركي القطن أو القماشة على الجدار برفق.

-وبعد التأكد من إزالة الحبر، احرصي على تنظيف المنطقة بالمياه لإزالة بقايا المادة الكيميائية من الجدار.