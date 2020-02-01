كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - تحرص الفنانة بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأحدث إطلالاتها، ومنها نشرت مؤخرًا صورة لها بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأسود، مصممة لتتناسب مع السهرات الشتوية.

بلقيس تتألق بالأسود والأبيض في أحدث إطلالاتها

أطلَّت بلقيس بفستان طويل من توقيع المصمم يوسف الجاسمي الملقب بـ"جسميكو"، وقد صُمِّمَ الفستان بشكل ضيق باللون الأسود من الأسفل، وزُيِّنَ بوشاح متعوج، وجاء من الجزء العلوي بأكمام طويلة وبشكل محتشم، تكسوه الفصوص الفضية المتنوعة. وتجملت بمجوهرات فضية مكونة من خاتم ملتف على شكل ورقة شجر، وآخر ضخم مزيَّن بحجر ماسي في المنتصف، وأكملت الإطلالة بأقراط طويلة.

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بلقيس تتألق بالأسود والأبيض في أحدث إطلالاتها

ومن الناحية الجمالية ظهرت بلقيس بتسريحة ناعمة ومرفوعة للشعر لتتناسب مع أزيائها، واهتمت بها نور البوريني، واعتمدت المكياج الوردي البسيط المرتكز على رسمة الآيلاينر المسحوب بقلم الكحل السائل باللون الأسود والرموش الكثيفة.

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