موديلات فساتين سهرة باللون الأسود موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - كشفت دور الأزياء العريقة في الأيام الأولى من أسبوع الموضة بباريس، عن تشكيلة منوعة من فساتين السهرة السوداء ضمن مجموعات الأزياء الراقية كوتور ربيع 2020

"الخليج 365" تضع بين يديكِ أحدث فساتين سهرة سوداء وتخبرك بعدة نصائح تساعدك في إختيار الموديل بحسب شكل الجسم.



فساتين سهرة منفوشة من أسبوع الكوتور



لا يمكن تخيل مجموعات الهوت كوتور من دون الفساتين المنفوشة وقد حرصت كبريات دور الأزياء العالمية على إدراج تصاميم فخمة على منصات عروض أسبوع باريس، خطفت عارضات رالف آند روسو Ralph & Russo الأنظار خلال عروض اليوم الأول بالفساتين الديكولتيه المطرزة، كما أعجبتنا فساتين أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi وميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، تبني هذا الستايل في حال كان قوامك على شكل الكمثرى.

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فساتين سهرة بشق أمامي من أسبوع باريس

Azzaro



أولت دور الأزياء العالمية إهتمامًا بالغًا بفساتين السهرة المزينة بشق أمامي، لاحظنا حضورها الكبير في أكثر من عرض، أجمل الموديلات كانت تلك التي تميزت بالقصات المستقيمة المحددة للقامة التي تألقت بها عارضات أزارو Azzaro و رونالد فان دير كيمب Ronald van der Kemp، تساهم هذه القصة في إطالة القامة.

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فساتين سهرة طبقات موضة ربيع 2020

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Chanel



لا تزال موضة فساتين السهرة المصممة على هيئة طبقات مسيطرة على مدرجات العروض العالمية، ابتكرت ماركات كبيرة مثل شانيل Chanel وأزارو Azzaro، تصاميم اتسمت بنعومة القصات والتطريز نرشحها لصاحبات القوام النحيل.



فساتين سهرة بكشاكش على الأكتاف

Julien Fournié



تعكس مجموعات الكوتور كل مرادفات الفخامة والتميز، لذا تتسابق الدور العالمية على تقديم فساتين بقصات غير إعتيادية، من جهتنا أحببنا الموديلات المزدانة بكشاكش حول منطقة الأكتاف والتي تناسب صاحبات الأكتاف الكنزة، اعتمدي الفساتين الموقعة من جورج حبيقة Georges Hobeika و جوليان فورني Julien Fournié لتبرزي عرض كتفيك.

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