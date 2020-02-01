اكسسوارات الشعر الحمراء لعام 2020: ورود وعصبات ومجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - اكسسوارات الشعر الحمراء لن تكون ترند في موسمَيْ ربيع وصيف 2020؛ وهذا ما لاحظناه في عروض أسابيع الموضة الماضية من نيويورك إلى لندن وباريس وميلانو. إلاّ أنّها ستكون حاضرة على البحر، وفي المشاوير الكاجوال، بخاصة على شكل الورود والربطات المعقودة بخصلات الشعر. أغطية الرأس بالورود ستكون الأكثر بروزًا في هذين الموسمين. لذا، اخترنا اللون الأكثر حيوية في فصلي الدفء، كي تتعرّفي إلى كيفية تنسيقه مع خصلات شعركِ وبطريقة ناعمة. فما هي أنواع اكسسوارات الشعر الموضة؟

اكسسوارات الشعر الحمراء 2020 بالورود

اكسسوارات شعر بالورود



هذا الاكسسوار هو الأسهل، وقد لا يحتاج إلى مصفّف شعر. يكفي وضع مشط بالورود على الخصلات، ليظهر موديلًا جميلًا. يمكن حتى التقاط وردة من حديقة المنزل، ووضعها على الشعر لتضفي حيوية على طلّتكِ. خلال عرض أليسيا وأوليفيا، لاحظنا الورود الضخمة بتسريحات فوضوية عى رؤوس العارضات. اكسسوارات الورود كانت حاضرة في عروض دولتشي آند غابانا ، وهذ أمر غير مستغرب عن الدار التي تتميّز تصميماتها بالطبعات والورود.

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اكسسوارات الشعر الحمراء 2020 مرصّعة بالذهب

اكسسوارات شعر مع المجوهرات



بالإضافة إلى حبات اللولو، وبلورات شواروفسكي، اكسسوارات الشعر لربيع 2020 ستكون مشبوكة بالمجوهرات فوق الجزء الأوسط من الرأس مباشرةً. وهذا الستايل لطالما اعتمدته الأميرة ستيفاني موناكو في الثمانينيات. ونذكر أنّها لن تكون ترند، لكن من الجميل التميّز في سهراتكِ واعتماد اكسسوار أنيق لتتفردي به.

اكسسوارات الشعر الحمراء 2020 ملفوفة بالخصلات

اكسسوارات شعر 2020

هذا الموديل ظهر في عرض نينا ريتشي لربيع وصيف 2020، وهي عبارة عن اكسسوار مربوط بخصلات الشعر. ممكن اعتماد هذه التسريحة بطرق عدة مختلفة، لجعل تصفيفة الشعر لربيع 2020 أكثر تفردًا. يمكن ربط كل الخصلات بسلك من الورود أو جهة واحدة من الشعر. هذه الطريقة نوعًا ما تقليدية، لكنها تبقى بين أجمل الموديلات. خلال عروض ماري لينغ، سيطر ذيل الحصان حيث تم لفّ الحبل الجلدي بإحكام. لكن نحن ننصحكِ بهذا الطوق من الورود، فهو يبدو ترند وناعمًا.

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اكسسوارات الشعر الحمراء: عصبات الرأس

عصبات شعر 2020

في اتجاهات اكسسوارات الشعر لربيع 2020، ظهرت عصبات الرأس في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، مثل عصبات رأس اللؤلؤ في سيمون روشا، أو عصبات الريش في جيامباتيستا فالي. من هنا، ظهرت العصبات بقوة على المدرجات، وكانت ألوانها متناسقة بشكل قوي مع لون الشعر. في عروض أخرى، اكتشفنا أنّ بعض عصبات الرأس أتت مرصّعة بالأحجار الملونة المصقولة، والتي تتناسب بشكل جيد مع الطبيعة. قدمت دولتشي آند غابانا أوسع مجموعة من اكسسوارات الشعر لعام 2020، بما في ذلك عصبات الرأس السميكة ولكن البسيطة. نحن بدورنا نميل إلى تصميمات دولتشي أند غابانا، والتي أتت قريبة من التصميم الموجود في الصورة أعلاه.

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