قفطان مغربي أبيض وذهبي فخم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - القفطان الأبيض من الألوان الأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها لاطلالة فخمة بالقفطان المغربي، لاسيما مع اللمسة الذهبية التي تمنحكِ لمسة غنيّة، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لقفاطين مغربية أبيض وذهبي، من وحي المشاهير وأشهر الماركات.





قفطان مغربي أبيض مع ذهبي من مريم أصواب

قفطان مغربي أبيض مع ذهبي من مريم أصواب





لفتنا هذا القفطان مع البطانة باللون الأبيض، وقماش الدانتيل الناعم باللون الذهبي، وتطريزات من نفس اللون مع لمسة من الخرز البراق باللون الأحمر العنبي، واختارت معه حزام ذهبي عريض ليكتمل اللوك الفخم.

وهذا القفطان مناسب بشكل كبير للصبايا صاحبات البشرة البرونزية، ليمنحكِ اطلالة متوهجة.

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قفطان مغربي أبيض مع ذهبي من أسماء المنور

قفطان مغربي أبيض مع ذهبي من أسماء المنور





اختارت أيضًا النجمة أسماء المنور القفطان بلوني الأبيض والذهبي، اعتمدته بموديل الكاب والذي تفضله أسماء كثيرًا بموديلات القفاطين، مع خامة الساتان الناعمة للقفطان الأبيض، وتطريزات ذهبية فخمة، نسقت معها أقراط أذن كبيرة الحجم، تناسب الستايل الفخم.

وهذا القفطان مناسب أكثر للصبايا الممتلئات، خاصة أن موديل الكاب يخفي الكثير من عيوب الجسم.

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قفطان أبيض شيفون ناعم أبيض مع ذهبي من وحي فاتي جمالي

قفطان أبيض شيفون ناعم أبيض مع ذهبي من وحي فاتي جمالي

أما فاتي جمالي فقد اختارت خامة الشيفون الناعمة للقفطان الأبيض، وتطريزات ذهبية بالخيوط اللامعة، تناسبكِ إن كنتِ تبحثين عن ستايل بسيط للقفاطين المغربية، حتى أن فاتي جمالي اختاري حزام خصر ذهبي صغير الحجم، لتحافظ على بساطة القفطان.

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قفطان أبيض ذهبي مع ألوان النود

قفطان أبيض ذهبي مع ألوان النود





لفتنا كذلك القفاطين الذهبية مع ألوان النود وتدرجات مختلفة من الأبيض من qaftan official، سواء بتطريزات أو بخامة القفطان نفسها، تناسب كل ألوان البشرة، خاصة الصبايا بعالمنا العربي صاحبات البشرة الحنطية أو الخمرية.

نسقيه دائما مع كعب عالي بسيط بألوان النود، وحجابكِ باللون الأبيض لاطلالة متوهجة غير متكلفة.

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