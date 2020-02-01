كلوي كارداشيان تخسر الكثير من الوزن وإطلالاتها الجريئة تكشف ذلك!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - لطالما عانت كلوي كارداشيان Khloe Kardashian مشكلة الوزن الزائد، وعلى الرغم من أنها متصالحة مع نفسها، غير أنها عملت في السنوات الماضية بجهد كبير على خسارة الكيلوغرامات الزائدة، من خلال الحمية الغذائية والمثابرة على ممارسة التمارين الرياضية، وبالفعل نجحت في ذلك ووصلت للوزن الأكثر نحافة لها، وقد كشفت عن ذلك من خلال اطلالاتها الجريئة التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، منها الكاجوال في المشاوير اليومية ومنها الرسمي في المناسبات المسائية الفاخرة. وإليكِ بعض الأمثلة.



اطلالة باللون البيج تكشف عن قوام كلوي كارداشيان النحيف:

كلوي كارداشيان تبرز نحافتها في اطلالة باللون البيج



لوك صباحي أنيق ومواكب للموضة نسقته كلوي كارداشيان Khloe Kardashian وقد اعتمدته فيه اللون البيج بشكل كامل، وهذا اللون عادة يكشف عيوب الجسم، لكنه ناسبها وناسب قوامها، واللوك كان عبارة عن بنطلون سكيني خصره عالٍ، نسقت معه كورسيه ومن فوقها قميص قامت بربطه عند منطقة الخصر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وشنطة يد كبير من الجلد اللون الزيتي من هرمس Hermes.



كلوي كارداشيان في لوك أنيق في الجينز:

لوك جمع بين الأناقة والعصرية في القميص والجينز



أصبحت مؤخرًا كلوي كارداشيان Khloe Kardashian ترتدي بناطيل الجينز بثقة عالية بالنفس، وفي هذا اللوك الذي نسقته مؤخرًا اختارت فيه بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه قميصًا أنيقًا باللون البنفسجي الباستيل، وأكملت اللوك بحذاء من لون القميص نفسه، ونظارات شمسية عصرية.

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لوك في التنورة الجلد اعتمدته كلوي كارداشيان:

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اطلالة باللون الأسود اعتمدتها كلوي كارداشيان



التنانير الجلد القصيرة من أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا كلوي كارداشيان Khloe Kardashian مؤخرًا، وقد اختارت تنورة جلد قصيرة بتصميم مميز مزينة بالأربطة وخصرها عالٍ، نسقت معها توب بياقة عالية باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كلاسكيي وشنطة يد كبيرة من الجلد أيضًا، وأقراط لافتة ونظارات شمسية بقصة الـ Aviator.





فستان ميتاليك تألقت به كلوي كارداشيان:

فستان ميتالك تألقت به كلوي كارداشيان





أقمشة الميتالك مازالت من الأكثر رواجًا لا سيما على فساتين السهرة، وفي إحدى المناسبات الرسمية مؤخرًا، شاهدنا كلوي كارداشيان Khloe Kardashian وقد تألقت في فستان باللون الفضي الميتالك بقصة الكتف الواحدة، وله فتحة طويلة على الساق، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش مبتكرة، ومجوهرات ماسية ناعمة.



اطلالات جريئة ولافتة اعتمدتها كلوي كارداشيان Khloe Kardashian مؤخرًا في مناسبات مختلفة، كشفت عن خسارتها الكبيرة للوزن وعن تألقها بقوامها الجديد.

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