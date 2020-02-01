فساتين كم طويل للمحجبات موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - طرحت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من فساتين محجبات مصممة بأكمام طويلة وقصات ساترة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، كوني على إطلاع بأحدث التصميمات واختاري منها ما يجدد اطلالتك في الموسم القادم.



إليكِ أجمل موديلات فساتين كم طويل ونصائح لإختيار التصميم الذي يناسب شكل جسمك.



فساتين كم طويل مخططة موضة الموسم

فساتين كم طويل مخططة موضة الموسم



ابتكرت دور الأزياء العالمية فساتين بقصات محتشمة مزينة بطبعات الخطوط العمودية، أجمل الموديلات حملت توقيع ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، اعتمديها لتزيد من طولك في حال كنت تعانين من مشكلة قصر القامة ونسقيها مع حذاء مدبب من دون سوار يلف الكاحل واحملي حقيبة كتف متوسطة الحجم والطول.



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فساتين محجبات مطبعة موضة 2020

فساتين محجبات مطبعة موضة 2020



اكتظت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 بالفساتين المحتشمة المغلفة بطبعات، لفتتنا القطع التي رصدناها لدى ماركات ليلا روز Lela Rose وتوري بورش Tory Burchونرشحها بقوة لممشوقات القامة والنحيفات.



فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020

فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020



لا خلاف على أن الأكمام المنفوخة Puffy sleeves تعتبر من أبرز صيحات ربيع 2020 حيث امتلئت مدرجات العروض بتشكيلة واسعة من أجمل الفساتين المصممة بهذا الستايل الملوكي الأنيق، اعتمديها لتخفي عيوب ذراعيك، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع فيرساتشي Versace ومونيك لولييه Monique Lhuillier.



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فساتين محجبات بقصات ناعمة 2020

فساتين محجبات بقصات ناعمة 2020



برعت كبريات الدور العالمية في ابتكار مجموعة مميزة من الفساتين الناعمة، أحببنا الفستان الـA line المزين بكسرات البليسيه من توقيع المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab، أيضًا الفستان الذي يمزج بين اللونين الأبيض والأسود من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، استعيني بواحد من هذه التصاميم لتخفي المناطق الممتلئة من الجسم.

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