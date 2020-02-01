ساعات أنيقة من الذهب والفضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - تبرز الساعات مع بداية كلّ موسم كقطع أساسية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في الإطلالات الرسمية وحتى الكاجوال اليومية، خاصة وأنها تأتي بتصاميم متنوعة وترصيع متعدد تناسب كافة الأذواق.

ولكي تبرز الساعة في يدك بأناقة وفخامة لا بدّ وأن تختاري مع إطلالاتك هذا الموسم الساعات التي جاءت مصنوعة من الذهب والفضة في آن واحد، حيث برزت في العديد من مجموعات دور الساعات العالمية قطع دُمج فيها كلّ من الذهب مع الفضة بأسلوب مميز.

وبالطبع تنوعت أشكال الذهب المستخدمة مثل الذهب الأصفر، والذهب الوردي.



ساعات من الذهب الأصفر والفضة

ساعة من الفضة والذهب الأصفر بتصميم انيق من Gucci



لطالما برز مزيج الذهب الأصفر مع الفضة في العديد من قطع المجوهرات، على اعتبار أنه مزيج رائع يقدم فخامة مطلوبة لدى جميع السيدات.

وقد برز هذا العام مزيج الذهب الأصفر مع الفضة في الساعات الأنيقة، حيث لفتتنا الساعة من قوتشي Gucci التي جاءت بحزام من الفضة تخلله حلقات متراصفة بشكل طولي من الذهب الأصفر في حين جاءت الأرقام بتصميم حجر فضي وأخر ذهبي.

ومثلها Versace التي برزت الساعة الدائرية ذات تصميم الحلقات بأسلوب مميز في مجموعاتها، من الذهب الأصفر والفضة.



تابعي المزيد:أقراط لؤلؤية لافتة لإطلالة مبهرة



ساعات من الذهب الوردي والفضة

ساعة من الفضة والذهب الوردي بتصميم مميز من Cartier



يعتبر الذهب الوردي من ألوان الذهب المفضلة لدى العديد من السيدات على اعتبار أنه يوحي بالنعومة والرقة، ويمكن تنسيقه مع مختلف ألوان الملابس.

ولذا قدمت دار كارتييه Cartier ساعة دُمج فيها الذهب الوردي الأنيق مع الفضة، حيث جاء الحزام بتصميم حلقات متداخلة تنوعت بين هذين اللونين، في حين جاء الميناء باللون الفضي والقطعة التي تحيط به من الذهب الوردي.

أما كونكورد Concord فقد قدمت ساعة تميزت بتصميمها التقليدي الذي يعيدنا إلى حقبة قديمة، كما دمجت مع الذهب الوردي والفضة، اللون الأسود الذي جاء في الميناء.





ساعات مرصعة

ساعة من الفضة والذهب مرصعة بالماس من Chopard



لكي تتمكني من اختيار ساعة أنيقة مع إطلالاتك الرسمية لا بدّ وأن تكون مرصعة بترصيع جذاب وراقي يتناسب مع إطلالتك ومع ما تبحثين عنه.

وقد أمّنت دار شوبارد Chopard هذا الأمر من خلال ساعتها التي جمعت الذهب الوردي مع الفضة بأسلوب لافت، والتي جاءت مرصعة بأبهى وأجمل حبّات الماس الفاخر على جوانب الميناء.

أما citizen فقد دمجت الذهب الأصفر مع الفضة في ساعتها ذات التصميم الدائري الراقية، كما جاءت مرصعة بحبات الماس على جوانب الميناء وعلى السوار.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>



تابعي المزيد:ساعات نسائية فاخرة من الجلد لشتاء 2020